Кулеба: Бербок заверила, что Украина станет частью Евросоюза
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза, сообщает Die Welt.
По его словам, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила его в этом. При этом украинский дипломат признал, что для того, чтобы присоединиться к единому рынку, Киев должен реформировать свою систему правосудия, усилить меры по борьбе с коррупцией.
Кулеба отметил, что уже приняты соответствующие законы, «которые теперь надо выполнять».
Ранее депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru