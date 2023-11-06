Кулеба: Бербок заверила, что Украина станет частью Евросоюза

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина станет членом Европейского союза, сообщает Die Welt.

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По его словам, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила его в этом. При этом украинский дипломат признал, что для того, чтобы присоединиться к единому рынку, Киев должен реформировать свою систему правосудия, усилить меры по борьбе с коррупцией.

Кулеба отметил, что уже приняты соответствующие законы, «которые теперь надо выполнять».

Ранее депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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