Кулеба: Бербок заверила, что Украина станет частью Евросоюза

По его словам, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила его в этом. При этом украинский дипломат признал, что для того, чтобы присоединиться к единому рынку, Киев должен реформировать свою систему правосудия, усилить меры по борьбе с коррупцией.

Кулеба отметил, что уже приняты соответствующие законы, «которые теперь надо выполнять».

Ранее депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

