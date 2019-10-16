Сенатор уличил Кучму в попытке сорвать Минские соглашения
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН зяавил, что требование Киева абсурдно и категорически неприемлемо.
Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил украинский представитель в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что роспуск ДНР и ЛНР невозможен (слушайте аудио).
«Что значит распустить ЛНР и ДНР? Это непризнанные республики, в которых есть правительство, силовики, суды. Если распустить, то кто будет править? Анархия - мать порядка?! Опять какие-нибудь националисты украинские станут по главе этих регионов.
Я думаю, что это абсолютно неприемлемое требование, потому что эти республики – подписанты Минских соглашений. Идея Киева обречена на провал, и там это знают, но делают, чтобы сорвать Минский процесс, загоняя Украину тупик. И выйти оттуда будет сложнее, чем 5 лет назад, потому что Европа разуверилась в способности властей решить проблему Донбасса», - пояснил сенатор абсурдность и незаконность подобных требований Киева.
По мнению Леонида Кучмы, для выполнения политического блока Минских соглашений нужно также полное прекращение огня, обеспечение мониторинга ОБСЕ на всей территории Украины, вывод вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кировское МВД не нашло вины сотрудника, сбившего «пьяного» мальчика
- В Кремле обозначали сроки визита Эрдогана
- Сына экс-судьи арестовали по подозрению в убийстве биатлониста
- «Красивые» номера для авто предложили продавать через госуслуги
- Составлен рейтинг регионов по ценам на хлеб