Сенатор уличил Кучму в попытке сорвать Минские соглашения

Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил украинский представитель в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что роспуск ДНР и ЛНР невозможен (слушайте аудио).

«Что значит распустить ЛНР и ДНР? Это непризнанные республики, в которых есть правительство, силовики, суды. Если распустить, то кто будет править? Анархия - мать порядка?! Опять какие-нибудь националисты украинские станут по главе этих регионов.