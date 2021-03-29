КС Украины соберет экстренное совещание после указа Зеленского

Специальное пленарное заседание Конституционного суда (КС) Украины запланировано на 12 апреля. Ранее президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении судьями КС Александра Тупицкого и Александра Касминина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальной странице суда в Facebook.

Ранее Зеленский отменил указ президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина на должности главы и судьи КС. Действующий президент Украины мотивировал свое решение постановлением Верховной рады от 17 февраля 2020 года, согласно которому Янукович за время своего президентства «узурпировал власть». Поэтому назначенные им судьи представляют «угрозу государственной независимости».

Тупицкого в середине января обвинили по статьям о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля. Позже административный суд Киева запретил главе КС появляться на рабочем месте.

В составе Конституционного суда Украины 18 человек. Для принятия решения об увольнении судьи “за” должны проголосовать 12 человек.





