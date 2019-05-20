Крымских татар оскорбил фотоподлог посольства Украины
Глава «Региональной национально-культурной автономии крымских татар РК» в эфире НСН призвал президента Зеленского не спускать проступок с рук.
Украинское посольство в США выдало фотографию депортации польских евреев за кадр депортации крымских татар в 1944 году. На это обратило внимание российская дипмиссия в Вашингтоне. В публикации ко Дню памяти жертв депортации крымских татар, посольство Украины в США использовало кадр депортации евреев из Лодзинского гетто, взятый из архива американского Мемориального музея холокоста.
Ukrainian diplomacy playbook:— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 20, 2019
🔹1944 #CrimeanTatars deportation is @HolocaustMuseum picture of the Lodz🇵🇱 ghetto Jews
🔹2019 - arrest of suspected foreign terrorist organization members https://t.co/64uoHUKgKQ
Reality: memorial ceremony in #Crimea🇷🇺
▪️https://t.co/0saGnKxQKt pic.twitter.com/OtwChzyerq
Чтобы привлечь к себе внимание европейских партнеров, украинский истеблишмент готов даже на такие поступки, заявил в эфире НСН председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым» Эйваз Умеров.
«Та система ценностей, которая на сегодняшний день устоялась на территории Украины, в политическом истеблишменте Украины очередной раз показывает, что цели, которые они себе ставят, и пути их достижения для них абсолютно не важны. Мы в очередной раз видим, что крымско-татарский народ, их проблематика, их горе депортации 1944 года, это всего лишь одни из политических инструментов в достижении личных целей. Для того, чтобы поднимать в очередной раз вокруг Украины истерию, привлекать внимание своих европейских партнеров, они готовы идти на самые гнусные, на самые мерзкие, как в данном случае, поступки», — сказал собеседник агентства.
Эйваз Умеров добавил, что накануне вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский не может оставить без ответа такой поступок украинского посольства в США.
«Это ни в коем случае не красит ни того, кто выпустил эту новость, и не будет красить вновь избранного президента Владимира Зеленского, если он это спустит на тормозах. Ни для кого не секрет, в нем тоже течет кровь маленького и гордого еврейского народа, и если он оставит без своего президентского внимания такую открытую и бессовестную фальсификацию и натягивание желаемого на действительного, его точно не поймут крымские татары, и его не поймут представители его народа», — отметил глава объединения крымских татар.
Напомним, что 18 мая Владимир Зеленский пообещал крымских татарам вернуть полуостров в состав Украины. В своём сообщении в Facebook он выразил веру в освобождение «родины крымских татар от оккупации».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей