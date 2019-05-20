Крымских татар оскорбил фотоподлог посольства Украины

Чтобы привлечь к себе внимание европейских партнеров, украинский истеблишмент готов даже на такие поступки, заявил в эфире НСН председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар Республики Крым» Эйваз Умеров.

«Та система ценностей, которая на сегодняшний день устоялась на территории Украины, в политическом истеблишменте Украины очередной раз показывает, что цели, которые они себе ставят, и пути их достижения для них абсолютно не важны. Мы в очередной раз видим, что крымско-татарский народ, их проблематика, их горе депортации 1944 года, это всего лишь одни из политических инструментов в достижении личных целей. Для того, чтобы поднимать в очередной раз вокруг Украины истерию, привлекать внимание своих европейских партнеров, они готовы идти на самые гнусные, на самые мерзкие, как в данном случае, поступки», — сказал собеседник агентства.