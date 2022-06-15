Крым запустит ж/д сообщение с югом Украины

Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и занятыми российскими военными регионами юга Украины планируется запустить в тестовом режиме с 1 июля. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, никаких технических препятствий для этого нет. Аксенов сообщил, что сейчас проводится ревизия железнодорожного состава на мелитопольской и херсонской железной дороге. Формируется штат сотрудников на железной дороге.