Крым запустит ж/д сообщение с югом Украины

Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и занятыми российскими военными регионами юга Украины планируется запустить в тестовом режиме с 1 июля. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, никаких технических препятствий для этого нет. Аксенов сообщил, что сейчас проводится ревизия железнодорожного состава на мелитопольской и херсонской железной дороге. Формируется штат сотрудников на железной дороге.

Власти Херсонской области прокомментировали обещание Зеленского вернуть регион

Херсонская область и приазовская часть Запорожской области сейчас находятся под контролем российских военных. В регионах сформированы так называемые военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о намерении провести уже в этом году референдумы, чтобы стать субъектами РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: grandtrain.ru
ТЕГИ:УкраинаПоездаКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры