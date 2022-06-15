Крым запустит ж/д сообщение с югом Украины
Пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом и занятыми российскими военными регионами юга Украины планируется запустить в тестовом режиме с 1 июля. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, никаких технических препятствий для этого нет. Аксенов сообщил, что сейчас проводится ревизия железнодорожного состава на мелитопольской и херсонской железной дороге. Формируется штат сотрудников на железной дороге.
Херсонская область и приазовская часть Запорожской области сейчас находятся под контролем российских военных. В регионах сформированы так называемые военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о намерении провести уже в этом году референдумы, чтобы стать субъектами РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru