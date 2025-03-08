Крест обрушился на одном из куполов Церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре

Крест обрушился на одном из куполов Церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В Киеве на куполе одного из храмов Лавры частично завалился крест, его демонтировали спасатели... Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами», - цитирует сообщение ГСЧС агентство «РБК-Украина».

Украинские СМИ напоминают, что в Киеве подобное было в конце января 2022 года, примерно за месяц до начала СВО. Тогда упал крест с купола Софийского собора.

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ФОТО: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
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