Кремль не видит оснований для дела против РФ в Международном уголовном суде

Администрация президента Российской Федерации категорически не согласна с заявлением главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге о наличии весомых основаниях для дела против Москвы в связи с событиями на Украине. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что Россия не участвует в Международном уголовном суде. Пресс-секретарь президента в ходе встречи с журналистами отрицал причастность российских вооружённых сил к жертвам среди мирных граждан Украины.

Песков в очередной раз повторил ранее озвученную позицию Минобороны, которая заключается в том, что войска РФ при проведении спецоперации на Украине не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому сектору.

Более того, представитель Кремля возложил ответственность за жертвы среди мирного населения на «националистические группировки», которые, по его словам, используют жилые объекты в качестве щита.

