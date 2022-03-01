Кремль не видит оснований для дела против РФ в Международном уголовном суде
Администрация президента Российской Федерации категорически не согласна с заявлением главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге о наличии весомых основаниях для дела против Москвы в связи с событиями на Украине. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что Россия не участвует в Международном уголовном суде. Пресс-секретарь президента в ходе встречи с журналистами отрицал причастность российских вооружённых сил к жертвам среди мирных граждан Украины.
Песков в очередной раз повторил ранее озвученную позицию Минобороны, которая заключается в том, что войска РФ при проведении спецоперации на Украине не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому сектору.
Более того, представитель Кремля возложил ответственность за жертвы среди мирного населения на «националистические группировки», которые, по его словам, используют жилые объекты в качестве щита.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Мишустин анонсировал запрет для иностранного бизнеса на выход из активов РФ
- Песков заявил, что санкции не влияют на его жизнь
- Кремль не видит оснований для дела против РФ в Международном уголовном суде
- Власти Львова запретили продажу алкоголя
- Песков: Разговора Путина с Зеленским пока в планах нет
- Шойгу анонсировал «международный антифашистский конгресс»
- Российские банки не смогут выпускать карты Mastercard и Visa
- Лавров: Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций вместо диалога
- Наблюдатели ОБСЕ направляются в РФ из Донбасса
- Премьер Италии заявил о готовности к санкциям против «российских олигархов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru