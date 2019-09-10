«Снимать кино и жить»: Сенцов рассказал, чем будет заниматься на Украине

Олег Сенцов, осужденный за подготовку теракта в Крыму, и освобождённый российской стороной в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, рассказал, чем он собирается заниматься на Украине. Как пишет РИА Новости, в частности, в ходе пресс-конференции в Киеве Сенцов заявил, что собирается заниматься двумя самыми замечательными вещами – снимать кино и жить.

Кроме того, Сенцов подчеркнул, что в настоящий момент у него гостит мама и сын, который вернётся в Крым с его бывшей супругой. Мать же останется в украинской столице, где он планирует жить с дочерью. Между тем, по словам Сенцова, вопрос о том, будет ли он участвовать в политической жизни страны, пока открыт.