«Снимать кино и жить»: Сенцов рассказал, чем будет заниматься на Украине
Олег Сенцов, осужденный за подготовку теракта в Крыму, и освобождённый российской стороной в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, рассказал, чем он собирается заниматься на Украине. Как пишет РИА Новости, в частности, в ходе пресс-конференции в Киеве Сенцов заявил, что собирается заниматься двумя самыми замечательными вещами – снимать кино и жить.
Кроме того, Сенцов подчеркнул, что в настоящий момент у него гостит мама и сын, который вернётся в Крым с его бывшей супругой. Мать же останется в украинской столице, где он планирует жить с дочерью. Между тем, по словам Сенцова, вопрос о том, будет ли он участвовать в политической жизни страны, пока открыт.
Как напоминает Ura.ru, в минувшую субботу Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.
По сообщениям RT, ранее сегодня уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о заинтересованности украинской стороны в освобождении еще 113 заключенных из России.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН высказал мнение, что следующий обмен необходимо провести между Киевом и Донбассом.
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