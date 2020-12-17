Кравчук рассказал, как Кернес заработал авторитет
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН раскрыл секрет успеха харьковского мэра как политика.
От последствий коронавируса скончался мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщили украинские СМИ. По их данным, последствия инфекции дали осложнения на жизненно важные органы.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН рассказал, в чем секрет успеха Кернеса как политика.
«Популярность Кернеса была связана с тем, что он слушал харьковчан и делал то, что они хотели. Он наводил порядок, шаг за шагом, используя свой авторитет и слушая народ. И делал это, невзирая на протесты разных сил. Не боялся и делал то, что считал важным. И уровень управления в Харькове, при всей сложности города, совершенно другой, чем, например, 10 лет назад. Кернес был грамотным управленцем, менеджером. Он прекрасно знал Харьков», - сказал Кравчук.
По его словам, Кернес не был политиком-популистом.
«Он критиковал Зеленского, но не выпячивал это, не играл на этом. Свой авторитет он зарабатывал своей работой, а не попытками показать, что он такой самостоятельный, не подчиняется центру. Он понимал, какие вопросы важные, а где популизм. Кернес не прибегал к популизму для поднятия авторитета Харькова. Он использовал своим возможности для развития города. Главное для него – чтобы был результат», - заключил собеседник НСН.
Геннадий Кернес получил известность еще до того, как стал мэром Харькова. В 2007 году в интернете появился видеоролик о съемках предвыборного выступления тогдашнего главы города Михаила Добкина, в котором участвовал и Кернес, занимавшийся пиаром Добкина. Его комментарии и комическая фигура Добкина сделали видео вирусным.
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