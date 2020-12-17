Кравчук рассказал, как Кернес заработал авторитет

По его словам, Кернес не был политиком-популистом.

«Он критиковал Зеленского, но не выпячивал это, не играл на этом. Свой авторитет он зарабатывал своей работой, а не попытками показать, что он такой самостоятельный, не подчиняется центру. Он понимал, какие вопросы важные, а где популизм. Кернес не прибегал к популизму для поднятия авторитета Харькова. Он использовал своим возможности для развития города. Главное для него – чтобы был результат», - заключил собеседник НСН.

Геннадий Кернес получил известность еще до того, как стал мэром Харькова. В 2007 году в интернете появился видеоролик о съемках предвыборного выступления тогдашнего главы города Михаила Добкина, в котором участвовал и Кернес, занимавшийся пиаром Добкина. Его комментарии и комическая фигура Добкина сделали видео вирусным.

