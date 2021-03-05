Кравчук назвал единственный способ «сохранить» Украину

Вступление в НАТО является для Украины единственным шансом на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов. Об этом в эфире украинского телеканала 1+1 заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос важнейший один — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет», - отметил Кравчук.

По его мнению, стране для вступления в НАТО в ближайшее время предстоит выполнить все, что он нее потребует альянс.