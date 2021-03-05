Кравчук назвал единственный способ «сохранить» Украину

Вступление в НАТО является для Украины единственным шансом на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов. Об этом в эфире украинского телеканала 1+1 заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос важнейший один — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет», - отметил Кравчук.

По его мнению, стране для вступления в НАТО в ближайшее время предстоит выполнить все, что он нее потребует альянс.

Турция поможет? Кравчук рассказал, как решить вопрос водоснабжения Крыма

Между тем, ранее генсек НАТО заявил, что Крым не стал бы частью России, если бы Украина была членом альянса. Как пишет ТАСС, выступая в Колледже Европы в Брюгге Йенс Столтенберг подчеркнул, что «НАТО защищает каждого союзника, согласно правилу: один за всех и все за одного».

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов ранее рассказал, когда Украина окончательно потеряла полуостров, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Леонид КравчукНАТОУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры