Кравчук назвал единственный способ «сохранить» Украину
Вступление в НАТО является для Украины единственным шансом на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов. Об этом в эфире украинского телеканала 1+1 заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
«Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос важнейший один — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет», - отметил Кравчук.
По его мнению, стране для вступления в НАТО в ближайшее время предстоит выполнить все, что он нее потребует альянс.
Между тем, ранее генсек НАТО заявил, что Крым не стал бы частью России, если бы Украина была членом альянса. Как пишет ТАСС, выступая в Колледже Европы в Брюгге Йенс Столтенберг подчеркнул, что «НАТО защищает каждого союзника, согласно правилу: один за всех и все за одного».
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов ранее рассказал, когда Украина окончательно потеряла полуостров, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- Обязательную самоизоляцию для пожилых москвичей отменят с 8 марта
- «Вконтакте» выпустила трибьют-альбом ко дню памяти Ахматовой
- «ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации в марте
- Кравчук назвал единственный способ «сохранить» Украину
- Песков назвал безосновательными обвинения США в наличии у РФ химоружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru