Красный Крест урезал финансирование на Украине

Красный Крест урезал финансирование на Украине, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Ее слова приводят местные СМИ.

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Снижение финансовой помощи Верещук объяснила тем, что Киев должен самостоятельно искать источники, которые помогут наиболее пострадавшим регионам.

Она добавила, что, по мнению экспертов, грядущая зима будет суровее предыдущей, потому что тогда у Украины имелись резервы.

Ранее в Красном Кресте заявили, что кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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