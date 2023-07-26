Красный Крест урезал финансирование на Украине

Снижение финансовой помощи Верещук объяснила тем, что Киев должен самостоятельно искать источники, которые помогут наиболее пострадавшим регионам.

Она добавила, что, по мнению экспертов, грядущая зима будет суровее предыдущей, потому что тогда у Украины имелись резервы.

Ранее в Красном Кресте заявили, что кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность для детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

