Красный Крест: Привязывание людей к столбам в Херсоне недопустимо

В подписи к фото говорится, что «украинский солдат и местные жители смотрят на двух предполагаемых коллаборационистов, привязанных за руки к столбам в Херсоне».

Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте РФ обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, миссии Международного Красного Креста на Украине и другим международным правозащитным организациям из-за фотографий Ассошиэйтед Пресс, в котором изображены привязанные к столбам люди в Херсоне.

В Красном Кресте добавили, что любые подобные случаи, о которых сообщается в МККК или которые фиксирует сама организация, рассматриваются со всей серьезностью.

«Стороны конфликта, подписавшие Женевские конвенции, несут полную ответственность за расследование…, чтобы остановить подобные действия в будущем», - сообщили в Красном Кресте.

14 ноября агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. Агентство отметило, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны 13 ноября.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что появились данные о репрессиях украинских властей в отношении мирных жителей Херсона.

