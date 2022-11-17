СМИ: Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
В Херсоне украинскими силовиками были расстреляны 39 пророссийских активистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Источник агентства отметил, что их тела планируется использовать для провокаций.
«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — отметил собеседник агентства, добавив, что ещё 74 человека они увезли в неизвестном направлении.
Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области рассказали, что Украина заблокировала возможность для мирного населения выехать через реку Днепр на левобережную часть региона, которая контролируется российскими войсками, пишет журнал «Профиль».
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