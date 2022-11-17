СМИ: Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов

В Херсоне украинскими силовиками были расстреляны 39 пророссийских активистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Источник агентства отметил, что их тела планируется использовать для провокаций.

«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — отметил собеседник агентства, добавив, что ещё 74 человека они увезли в неизвестном направлении.

Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области рассказали, что Украина заблокировала возможность для мирного населения выехать через реку Днепр на левобережную часть региона, которая контролируется российскими войсками, пишет журнал «Профиль».

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ФОТО: Associated Press
ТЕГИ:ПровокацияСпецоперацияУбийствоХерсон
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