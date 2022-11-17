СМИ: Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов

Источник агентства отметил, что их тела планируется использовать для провокаций.



«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — отметил собеседник агентства, добавив, что ещё 74 человека они увезли в неизвестном направлении.

Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области рассказали, что Украина заблокировала возможность для мирного населения выехать через реку Днепр на левобережную часть региона, которая контролируется российскими войсками, пишет журнал «Профиль».