Концерн Rheinmetall начнет выпуск бронетехники на Украине в 2024 году
Германский оружейный концерн Rheinmetall AG планирует начать производство бронемашин на Украине в 2024 году. Об этом заявил глава предприятия Армин Паппергер, сообщает издание WirtschaftsWoche.
Об этом Паппергера, концерн в течение шести-семи месяцев запустит производство бронетранспортеров Fuchs. При этом в течение 12—13 месяцев планируется начать выпуск боевых машин пехоты Lynx.
В октябре украинские власти заявили об образовании совместного предприятия «Укроборонпрома» и Rheinmetall. На предприятии намерены локализовать производство техники, а также производить ее ремонт и обслуживание.
Ранее стало известно, что Rheinmetall, который производит в том числе танки Leopard 2, понес ущерб из-за потерь на Украине и международной конкуренции. Концерн частично потерял статус производителя «чудо-оружия», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru