Концерн Rheinmetall начнет выпуск бронетехники на Украине в 2024 году

Об этом Паппергера, концерн в течение шести-семи месяцев запустит производство бронетранспортеров Fuchs. При этом в течение 12—13 месяцев планируется начать выпуск боевых машин пехоты Lynx.

В октябре украинские власти заявили об образовании совместного предприятия «Укроборонпрома» и Rheinmetall. На предприятии намерены локализовать производство техники, а также производить ее ремонт и обслуживание.

Ранее стало известно, что Rheinmetall, который производит в том числе танки Leopard 2, понес ущерб из-за потерь на Украине и международной конкуренции. Концерн частично потерял статус производителя «чудо-оружия», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

