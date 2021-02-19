В партии Медведчука пообещали довести до конца импичмент Зеленскому

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвала введение санкций против своего лидера Виктора Медведчука «спланированным актом политических репрессий» и пообещала довести до конца процесс импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политического объединения.

На Украине ввели санкции против Медведчука

Ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел ограничения в отношении Медведчука и его супруги. Санкции сроком на три года распространяются на все имущество политика.

В ОПЗЖ считают, что решение о санкциях не имеет законных оснований и призвано «свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны».

По мнению представителей партии, Зеленский лишился доверия и поддержки украинцев и «начал уничтожать демократию», допуская нарушения конституционных прав граждан, преследования политических оппонентов и репрессии посредством госорганов.

«Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Партия в начале февраля начала сбор подписей в поддержку импичмента украинскому президенту. Решение ОПЗЖ было принято после введения санкций против члена партии Тараса Козака и оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

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ФОТО: украинский политик ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИмпичментПартииВладимир ЗеленскийУкраина
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