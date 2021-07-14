Комитет Рады не стал рекомендовать уволить главу МВД Авакова
Профильный комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности отказался высказать своё мнение по заявлению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об отставке. Комитет рекомендует народным депутатам на пленарном заседании самим сделать свой выбор по этому вопросу путём голосования.
Таким образом, комитет не стал напрямую рекомендовать Раде уволить главу МВД. Обычно такая формулировка избирается по наиболее спорным и неоднозначным вопросам.
Накануне веером на сайте МВД Украины было опубликовано заявление Авакова об отставке. Позднее на заседании фракции «Слуга народа» президент республики Владимир Зеленский предложил на пост МВД кандидатуру руководителя парламентского комитета по правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Фракция одобрила это предложение.
Голосование по вопросу отставки Арсена Авакова и назначении нового министра внутренних дел должно состояться в Раде завтра.
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