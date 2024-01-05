Комика студии «Квартал 95» Великого внесли в базу «Миротворец»

Поводом для включения стало «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины». Также в вину комику поставили «надругательство над украинскими беженцами».

Великий сыграл в номере о беженке из Херсонской области. Выступление вызвало критику со стороны общественности.

Студию «Квартал 95» возглавлял Владимир Зеленский до того, как был избран на пост президента Украины.

В ноябре 2023 года в базу «Миротворец» внесли российского актера и исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова. Поводом стала финальная сцена, где герои посещают в госпитале участников специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

