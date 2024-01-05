Комика студии «Квартал 95» Великого внесли в базу «Миротворец»
Участник студии «Квартал 95» Юрий Великий попал в украинскую базу данных «Миротворец», сообщают СМИ.
Поводом для включения стало «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины». Также в вину комику поставили «надругательство над украинскими беженцами».
Великий сыграл в номере о беженке из Херсонской области. Выступление вызвало критику со стороны общественности.
Студию «Квартал 95» возглавлял Владимир Зеленский до того, как был избран на пост президента Украины.
В ноябре 2023 года в базу «Миротворец» внесли российского актера и исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова. Поводом стала финальная сцена, где герои посещают в госпитале участников специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru