Командующий ВМС Украины попросил у Запада военные корабли
Украина рассчитывает получить от западных стран современные военные корабли, заявил в интервью порталу «АрмияInform» командующий военно-морских сил страны вице-адмирал Алексей Неижпапа.
По его словам, Киев хочет получить от союзников много новых кораблей. Точное количество командующий ВМС страны не назвал.
«Есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне», - заявил вице-адмирал.
Евросоюз расширит военную помощь Украине на 3,5 миллиарда евро, сообщил ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он уточнил, что Киев будет получать средства частями, передает «Радиоточка НСН».
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