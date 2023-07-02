Командующий ВМС Украины попросил у Запада военные корабли

Украина рассчитывает получить от западных стран современные военные корабли, заявил в интервью порталу «АрмияInform» командующий военно-морских сил страны вице-адмирал Алексей Неижпапа.

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По его словам, Киев хочет получить от союзников много новых кораблей. Точное количество командующий ВМС страны не назвал.

«Есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне», - заявил вице-адмирал.

Евросоюз расширит военную помощь Украине на 3,5 миллиарда евро, сообщил ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он уточнил, что Киев будет получать средства частями, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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