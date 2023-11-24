Командование ВСУ согласилось демобилизовать всех срочников
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласилось провести демобилизацию всех солдат срочной службы, сообщил в эфире на «Украинском радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, желающие остаться на службе солдаты могут подписать контракт. Остальные отправятся домой, пообещал глава СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ситуация со срочниками обсуждалась на заседании ставки главнокомандующего. Речь идет о тех, кого призвали в армию до 24 февраля 2022 года.
В эфире радио «Новое время» председатель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко констатировал провал мобилизации. Парламентарий считает, что причиной неудачи стало увольнение всех областных военкомов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru