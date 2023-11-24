Командование ВСУ согласилось демобилизовать всех срочников

По его словам, желающие остаться на службе солдаты могут подписать контракт. Остальные отправятся домой, пообещал глава СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ситуация со срочниками обсуждалась на заседании ставки главнокомандующего. Речь идет о тех, кого призвали в армию до 24 февраля 2022 года.

В эфире радио «Новое время» председатель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко констатировал провал мобилизации. Парламентарий считает, что причиной неудачи стало увольнение всех областных военкомов, передает «Радиоточка НСН».

