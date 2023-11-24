Командование ВСУ согласилось демобилизовать всех срочников

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласилось провести демобилизацию всех солдат срочной службы, сообщил в эфире на «Украинском радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

Зеленский изменил состав Ставки главнокомандующего

По его словам, желающие остаться на службе солдаты могут подписать контракт. Остальные отправятся домой, пообещал глава СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ситуация со срочниками обсуждалась на заседании ставки главнокомандующего. Речь идет о тех, кого призвали в армию до 24 февраля 2022 года.

В эфире радио «Новое время» председатель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко констатировал провал мобилизации. Парламентарий считает, что причиной неудачи стало увольнение всех областных военкомов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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