Команда Зеленского заявила о желании мира с Россией

Глава администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил о желании начать переговоры с Россией. В эфире телеканала «1+1» он высказал мнение, что для достижения мира между Россией и Украиной нужно разговаривать.

При это Богдан не смог сказать, когда именно может состояться прямой диалог между странами, пишет «Газета.ру».

Ранее украинские политологи оценили в эфире НСН идею Зеленского провести референдум по переговорам с Россией и его шансы остаться во главе государства.

