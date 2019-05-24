Команда Зеленского заявила о желании мира с Россией
Глава администрации украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил о желании начать переговоры с Россией. В эфире телеканала «1+1» он высказал мнение, что для достижения мира между Россией и Украиной нужно разговаривать.
При это Богдан не смог сказать, когда именно может состояться прямой диалог между странами, пишет «Газета.ру».
Ранее украинские политологи оценили в эфире НСН идею Зеленского провести референдум по переговорам с Россией и его шансы остаться во главе государства.
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