Украина

Коломойский не намерен встречаться с Зеленским

17 мая22:18

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что после своего возвращения на Украину, не намерен встречаться ни с кем из украинской власти, в том числе с Владимиром Зеленским, если только тот сам не инициирует встречу, передает ТАСС.

Коломойский также заявил о намерении в ближайшие 5 лет остаться жить на Украине.

Известный предприниматель вернулся в страну накануне.

Не самый сильный олигарх. Зеленский не будет слушать Коломойского

56-летний Игорь Коломойский — украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель, основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.

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ФОТО: РИА Новости
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