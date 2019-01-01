Коломойский не намерен встречаться с Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что после своего возвращения на Украину, не намерен встречаться ни с кем из украинской власти, в том числе с Владимиром Зеленским, если только тот сам не инициирует встречу, передает ТАСС.

Коломойский также заявил о намерении в ближайшие 5 лет остаться жить на Украине.

Известный предприниматель вернулся в страну накануне.