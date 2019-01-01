Коломойский не намерен встречаться с Зеленским
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что после своего возвращения на Украину, не намерен встречаться ни с кем из украинской власти, в том числе с Владимиром Зеленским, если только тот сам не инициирует встречу, передает ТАСС.
Коломойский также заявил о намерении в ближайшие 5 лет остаться жить на Украине.
Известный предприниматель вернулся в страну накануне.
56-летний Игорь Коломойский — украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель, основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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