Коллекцию картин Порошенко арестовали по делу о контрабанде

Государственное бюро расследований Украины приняло решение об аресте коллекции картин, которой владеет бывший президент Пётр Порошенко. Об этом информирует в своём Facebook пресс-служба музея имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены полотна.

Эти картины фигурируют в деле о контрабанде, в котором значится имя Порошенко. Ранее силовики взломали дверь в музей для проведения обыска, после чего произошла потасовка между правоохранителями и депутатами от партии Порошенко «Европейская солидарность». Сотрудники ГБР изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе произведений искусства, проходящих по этому делу.

Госбюро расследований ранее открыло сразу несколько уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко – правда, пока в качестве свидетеля.