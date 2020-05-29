Коллекцию картин Порошенко арестовали по делу о контрабанде
Государственное бюро расследований Украины приняло решение об аресте коллекции картин, которой владеет бывший президент Пётр Порошенко. Об этом информирует в своём Facebook пресс-служба музея имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены полотна.
Эти картины фигурируют в деле о контрабанде, в котором значится имя Порошенко. Ранее силовики взломали дверь в музей для проведения обыска, после чего произошла потасовка между правоохранителями и депутатами от партии Порошенко «Европейская солидарность». Сотрудники ГБР изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе произведений искусства, проходящих по этому делу.
Госбюро расследований ранее открыло сразу несколько уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко – правда, пока в качестве свидетеля.
Они, в частности, касаются государственной измены, а также фальсификаций при назначении Владимира Гройсмана премьер-министром при отсутствии коалиции в Верховной раде.
Сегодня экс-президент Украины не пришёл по повестке на допрос в Государственное бюро расследований. Порошенко должен был ответить на вопросы по двум делам – о контрабанде культурных ценностей, а также о незаконной «прослушке» его разговора с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.
Как передает RT, адвокат Порошенко заявил о нарушении порядка вручения повестки и срока вызова на допрос.
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