Коллекцию картин Порошенко арестовали по делу о контрабанде

Государственное бюро расследований Украины приняло решение об аресте коллекции картин, которой владеет бывший президент Пётр Порошенко. Об этом информирует в своём Facebook пресс-служба музея имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены полотна.

Эти картины фигурируют в деле о контрабанде, в котором значится имя Порошенко. Ранее силовики взломали дверь в музей для проведения обыска, после чего произошла потасовка между правоохранителями и депутатами от партии Порошенко «Европейская солидарность». Сотрудники ГБР изъяли оригиналы таможенных деклараций о ввозе произведений искусства, проходящих по этому делу.

Госбюро расследований ранее открыло сразу несколько уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко – правда, пока в качестве свидетеля.

Допрос «сбежавшего» Порошенко связали с борьбой за пост генпрокурора

Они, в частности, касаются государственной измены, а также фальсификаций при назначении Владимира Гройсмана премьер-министром при отсутствии коалиции в Верховной раде.

Сегодня экс-президент Украины не пришёл по повестке на допрос в Государственное бюро расследований. Порошенко должен был ответить на вопросы по двум делам – о контрабанде культурных ценностей, а также о незаконной «прослушке» его разговора с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Как передает RT, адвокат Порошенко заявил о нарушении порядка вручения повестки и срока вызова на допрос.

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ФОТО: Svetlana Kryukova/Facebook.com
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