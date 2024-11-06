Вооруженные силы Украины действительно могут попытаться организовать еще одно наступление на одну из приграничных территорий России. Это допускает бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал ОТР сообщение Forbes на эту тему. В доказательство журнал приводит разведывательные сведения о подготовке Киевом резервов для этой цели. Как подчеркнул Клинцевич, российская армия готова к такому возможному развитию событий.

По его оценке, любые действия ВСУ в таком направлении могут закончиться для них разгромом. Он также считает, что окончательное решение о возможном новом наступлении будет приниматься не в Киеве, а на Западе.

