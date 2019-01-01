Сенатор ответил на украинский призыв отхватить у России территорию

Генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко призвал Украину захватить часть России, когда Китай начнёт завоёвывать Сибирь. Об этом военный заявил во время чата на портале «Главред».

По его мнению, Украине нужно дождаться удобного момента и взять под свой контроль часть России точно так же, как Кремль сделал это с Крымом в 2014 году.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН порекомендовал «генерал-лейтенанту, к тому же кандидату наук» понять, что захват российской территории Украиной невозможен.

«Можно про русских людей говорить все, что угодно, но предполагать, что россияне в каком-то субъекте страны сойдут с ума и проголосуют за добровольное вхождение в состав Украины, где абсолютно неадекватное руководство? Это представить невозможно. На глупость, конечно, ответов нет. Только сочувствие», - отметил сенатор.

Он считает, что события в ближайшем будущем могут развернуться совсем иначе, чем ожидает украинский генерал-лейтенант.

«Перед нами могут стоять задачи – сделать серьезные усилия, чтобы не допустить развала Украины. Сегодня на западе Украины население получает паспорта Румынии, Польши и Венгрии. Эти люди уже недвусмысленно говорят о том, что хотят вернуться на свою историческую родину. Надо думать о том, как в их отношении менять государственную политику Украины, чтобы не допустить развала страны, а не думать о приросте территории за счет завоевания части Российской Федерации», - заявил политик.

Ранее Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал о том, что представители кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выразили желание провести консультации о выстраивании взаимоотношении с Россией.

