Климкино реноме. На Украине объяснили тревогу экс-министра из-за Козака в Берлине
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН объяснил выступление бывшего министра личными мотивами.
«Негативной историей» для Украины назвал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин бывший глава украинского МИД Павел Климкин. В Facebook он отметил, что переговоры проходили не по телефону, что «свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем». Климкин считает, что Германия хотела дать Киеву сигнал держаться «нормандского формата» и «не увлекаться» двусторонними контактами.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН объяснил такую реакцию бывшего министра личными мотивами.
«Климкину очень обидно, что он сейчас в опале. Никто его не цитирует, вот он и попытался примазаться. Что касается визита в Берлин, то там очень обтекаемые новости. Да, пообщались по событиям в Донбассе, по Минским соглашениям, по договоренностям Германии, Украины, России во времена, когда Климкин был министром иностранных дел. Он проводил агрессивную политику, которая полностью заблокировала Минский процесс. И сейчас он опасается, что этот процесс будет разблокирован и все его действия на посту министра иностранных дел, не совсем законные, выплывут наружу. Он боится за свое реноме и политическую карьеру», - отметил политолог.
По его мнению, Козак в Берлине обсуждал, прежде всего, Минские соглашения, почему они не выполняются, что мешает.
«Козак изложил позицию России, чтобы руководство Германии знало, что и как происходит. Что можно сделать совместными усилиями России, Украины, Германии, когда уже нет Порошенко. Пока он был, ничего сделано не было. Сейчас есть шанс на какой-то компромисс. Но пока радикально в Украине ничего не меняется», - заключил Охрименко.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак в среду с однодневным рабочим визитом посетил Берлин по приглашению немецкой стороны, чтобы обсудить урегулирование ситуации на юго-востоке Украины и встретиться с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Германии Яном Хеккером.
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