Появилось объяснение визита Козака в Берлин

Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в столицу Германии, чтобы принять участие в переговорах по украинскому вопросу. Такое разъяснение РИА Новости дал собственный источник в Кремле.

61-летний Козак на сегодня — одна из ключевых фигур переговорном процессе по Украине, пояснил собеседник агентства. По его словам, очные встречи необходимы, поскольку «не всё можно обсудить в формате телеконференции».

Как отмечает «Свободная пресса», ранее появилась информация, что сегодня в аэропорту Берлина был замечен борт специального лётного отряда «Россия». На нем, предположительно, прилетел Дмитрий Козак.

