Появилось объяснение визита Козака в Берлин
Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак прибыл в столицу Германии, чтобы принять участие в переговорах по украинскому вопросу. Такое разъяснение РИА Новости дал собственный источник в Кремле.
61-летний Козак на сегодня — одна из ключевых фигур переговорном процессе по Украине, пояснил собеседник агентства. По его словам, очные встречи необходимы, поскольку «не всё можно обсудить в формате телеконференции».
Как отмечает «Свободная пресса», ранее появилась информация, что сегодня в аэропорту Берлина был замечен борт специального лётного отряда «Россия». На нем, предположительно, прилетел Дмитрий Козак.
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