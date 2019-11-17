Климкин признал успех Путина при разведении сил в Донбассе
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что у Владимира Путина много успехов, один из последних - разведение сил в Донбассе. Об этом бывший дипломат заявил в интервью «24 каналу», сообщает Газета.ru.
Климкин признал успехи российского президента с сожалением. Он обратил внимание, что успех в Донбассе еще необходимо реализовать, но «символически он есть».
«Успех заключается в том, что происходит разведение», — цитирует Климкина РИА Новости.
Отметим, что процесс разведения сторон неоднократно срывался. Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН обратил внимание на политические игры со стороны Украины вокруг разведения сил в Донбассе.
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