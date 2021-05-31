Климкин пожаловался, что украинцы не поддерживают НАТО и фанатеют от Путина

«Когда мы всем говорим, что у нас бешеная поддержка НАТО, они люди европейские, они начинают сразу в компьютерах лазить и, смотрят, 48% поддержки», — сообщил Климкин в ходе круглого стола.

В то же время экс-министр отметил, что последние соцопросы на Украине демонстрируют поддержку украинцами президента РФ Владимира Путина. По данным Климкина, последний опрос показал, что «фанатов Путина» 13%, это каждый седьмой украинец, передает RT.

Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее признал некоторые подвижки в развитии украинской армии, но категорически отверг тезис о готовности Киева к вступлению НАТО.

