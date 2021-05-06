Белый дом: США поддерживают идею вступления Украины в НАТО

Соединенные Штаты считают, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

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«Администрация [президента США Джо] Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.

Представитель Белого дома подтвердила, что Вашингтон поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО.

Парламент Украины в феврале 2019 года принял изменения в конституцию, закрепляющие курс страны в Евросоюз и НАТО, напоминают Известия. В июне прошлого года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

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ФОТО: РИА Новости
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