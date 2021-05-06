Белый дом: США поддерживают идею вступления Украины в НАТО
Соединенные Штаты считают, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.
«Администрация [президента США Джо] Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.
Представитель Белого дома подтвердила, что Вашингтон поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО.
Парламент Украины в феврале 2019 года принял изменения в конституцию, закрепляющие курс страны в Евросоюз и НАТО, напоминают Известия. В июне прошлого года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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