Украина

Климкин ответил на критику Зеленскому

27 июня19:46

Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Так он прокомментировал претензии главы государства Владимира Зеленского к его ведомству, пишет ТАСС.

«Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — пояснил министр.

При этом он признал, что у него есть некоторые разногласия с президентом по вопросу российской агрессии.

Политолог: Климкин Зеленского не боится

Ранее Владимир Зеленский жёстко отчитал главу внешнеполитического ведомства за то, что об отрицательном ответе Киева на ноту России по вопросу возврата украинских моряков он узнал из интернета.

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ФОТО: Павел Климкин. Фото с сайта Sharij.net
ТЕГИ:УкраинаПавел КлимкинВладимир Зеленский