Климкин ответил на критику Зеленскому

Министерство иностранных дел Украины имело право не согласовывать с президентом ответ на ноту РФ по арестованным украинским морякам, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Так он прокомментировал претензии главы государства Владимира Зеленского к его ведомству, пишет ТАСС.

«Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу», — пояснил министр.

При этом он признал, что у него есть некоторые разногласия с президентом по вопросу российской агрессии.