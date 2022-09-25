Кличко указал на ошибки Киева в ходе спецоперации

Руководство Украины совершило много ошибок в начале российской спецоперации, признал мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанским СМИ.

«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», - приводит RT высказывания Кличко.

В Киеве в рамках «дерусификации» переименовали 40 улиц

Вместе с тем он отметил, что сейчас не время говорить об ошибках

Ранее Кличко говорил, что в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР. В частности, проспект Героев Сталинграда теперь называется проспект Владимира Ивасюка, а Минский проспект стал Литовским.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:СпецоперацияКиевВладимир Кличко
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