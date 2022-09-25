Кличко указал на ошибки Киева в ходе спецоперации

Вместе с тем он отметил, что сейчас не время говорить об ошибках

Ранее Кличко говорил, что в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР. В частности, проспект Героев Сталинграда теперь называется проспект Владимира Ивасюка, а Минский проспект стал Литовским.

