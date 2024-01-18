Кличко потребовал от ФРГ новой помощи из-за критического положения ВСУ
18 января 202421:05
Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Германии новой помощи из-за критического положения на фронте. Политик дал интервью изданию Bild.
Кличко заявил о «безумной, огромной нехватке боеприпасов». По словам мэра Киева, Запад не должен недооценивать Россию.
Давление российских сил на фронте политик назвал безумным. Кличко пожаловался на решение депутатов бундестага, не поддержавших передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.
Министр экономики Германии Роберт Хабек признал дефицит финансов из-за поддержки Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru