Украина

Кличко показал треснувший сразу после открытия в Киеве мост

27 мая07:53

Мэр украинской столицы показал трещину в новом стеклянном пешеходно-велосипедном мосте в Киеве. Соответствующее видео градоначальник разместил на своей странице в Facebook.

Глава Киева вместо со специалистами осмотрел треснувшие стекла в конструкции моста и пообещал, что они будут заменены в течение двух дней, отмечает Газета.ру.

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Ранее Виталий Кличко предположил, что причиной трещин стекла стала стрельба злоумышленников снизу, сообщает Ura.ru.

Как пишет «Свободная пресса», мост построен между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка. Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром протестировали его на прочность прыжками.

Между тем, argumenti.ru отмечают, что стоимость установки и строительства моста составила свыше 630 миллионов рублей.

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ТЕГИ:Виталий КличкоКиевУкраина