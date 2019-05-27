Кличко показал треснувший сразу после открытия в Киеве мост

Ранее Виталий Кличко предположил, что причиной трещин стекла стала стрельба злоумышленников снизу, сообщает Ura.ru.

Как пишет «Свободная пресса», мост построен между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка. Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром протестировали его на прочность прыжками.

Между тем, argumenti.ru отмечают, что стоимость установки и строительства моста составила свыше 630 миллионов рублей.