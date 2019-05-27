Кличко показал треснувший сразу после открытия в Киеве мост
Мэр украинской столицы показал трещину в новом стеклянном пешеходно-велосипедном мосте в Киеве. Соответствующее видео градоначальник разместил на своей странице в Facebook.
Глава Киева вместо со специалистами осмотрел треснувшие стекла в конструкции моста и пообещал, что они будут заменены в течение двух дней, отмечает Газета.ру.
Ранее Виталий Кличко предположил, что причиной трещин стекла стала стрельба злоумышленников снизу, сообщает Ura.ru.
Как пишет «Свободная пресса», мост построен между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка. Ранее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром протестировали его на прочность прыжками.
Между тем, argumenti.ru отмечают, что стоимость установки и строительства моста составила свыше 630 миллионов рублей.
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