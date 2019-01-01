Брат-2: Владимир Кличко задумался о политической карьере
43-летний Олимпийский чемпион, экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко может последовать примеру брата, мэра Киева Виталия Кличко, и начать политическую карьеру.
Кличко-младший может возглавить партию УДАР на парламентских выборах.
Владимир Кличко должен определиться в июне, сообщает RT.
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