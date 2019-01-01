Украина

Брат-2: Владимир Кличко задумался о политической карьере

9 мая00:03

43-летний Олимпийский чемпион, экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Владимир Кличко может последовать примеру брата, мэра Киева Виталия Кличко, и начать политическую карьеру.

Кличко-младший может возглавить партию УДАР на парламентских выборах.

Владимир Кличко должен определиться в июне, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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