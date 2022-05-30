Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Киеву под давлением США и НАТО

Норвегия начала поставки тяжелого вооружения Украине в контексте аналогичных шагов других стран НАТО и под влиянием позиции Вашингтона. Такую точку зрения в интервью изданию Klassenkampen высказала старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен.

Так она прокомментировала недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что сразу несколько стран, включая Норвегию, направят на Украину критически важные для Киева артиллерийские системы и боеприпасы. По словам эксперта, необходимо ясно понимать, что вклад Осло в этом плане – лишь составная часть более масштабных поставок вооружения Соединёнными Штатами.

Вильхельмсен выразила сомнение по поводу обоснованности утверждение, что Норвегия не имеет иного варианта, кроме как наращивать военную помощь Киеву, отмечает RT. Она подчеркнула, что скандинавское королевство обладает самостоятельностью в плане внешнеполитических решений и шагов.

