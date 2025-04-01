Китай: Путь к миру на Украине еще далек

Позиции сторон конфликта вокруг Украины по ключевым вопросам существенно расходятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Китая Вана И.

По его словам, путь к миру еще далек. Ситуация на поле боя на Украине непростая, но Китай призывает стороны к мирным переговорам.

Дипломат отметил, что Пекин считает, что Москва и Вашингтон уже достигли определенных результатов в контактах по украинскому урегулированию.

Ранее Китай опроверг сообщения о возможном участии в миротворческих силах на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

