Китай: Путь к миру на Украине еще далек
1 апреля 202506:02
Позиции сторон конфликта вокруг Украины по ключевым вопросам существенно расходятся, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Китая Вана И.
По его словам, путь к миру еще далек. Ситуация на поле боя на Украине непростая, но Китай призывает стороны к мирным переговорам.
Дипломат отметил, что Пекин считает, что Москва и Вашингтон уже достигли определенных результатов в контактах по украинскому урегулированию.
Ранее Китай опроверг сообщения о возможном участии в миротворческих силах на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru