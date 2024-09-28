Китай призвал США прекратить давление из-за конфликта в Украине

Глава МИД Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин занимает «открытую и честную» позицию по конфликту между Россией и Украиной, выступая за диалог и политическое урегулирование. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Китайский дипломат призвал США прекратить обвинения и санкции, заявив, что это лишь усиливает конфронтацию. В ответ Блинкен выразил обеспокоенность по поводу «поддержки Китаем российской военно-промышленной базы», что, по мнению США, способствует затягиванию конфликта.

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Официальный Пекин и Москва неоднократно отрицали сообщения о военной помощи со стороны Китая.

Китайские власти подчеркивают, что не поставляют вооружения ни одной из сторон и играют конструктивную роль в мирном урегулировании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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