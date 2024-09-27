Китай и Бразилия создадут платформу «Друзья мира» по украинскому кризису

Китай, Бразилия и государства глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», призванную поспособствовать мирному разрешению ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщили в МИД КНР.

«Китай, Бразилия и их единомышленники из стран глобального Юга создадут платформу "Друзья мира"», — указал дипломат на встрече со спецпредставителем президента Бразилии Селсу Аморимом.

По словам Ван И, это будет попытка «добиться мира» на Украине. Как отметил министр, платформа не будет «закрытой группой», страны рассчитывают не на конкуренцию и конфронтацию, а «инклюзивный диалог».

Ранее Ван И заявил, что Пекин готов предоставить Киеву гуманитарную помощь «в соответствии с потребностями Украины», напоминает Ura.ru.

