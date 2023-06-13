После смерти Берлускони на сайте «Миротворец» появилась пометка о его ликвидации
В базе данных сайта «Миротворец» появилась карточка с бывшим руководителем кабмина Италии Сильвио Берлускони, сообщает телеканал «360».
На его фотографии стоит красная пометка «ликвидирован». В карточке политика описали как «соучастника преступлений российской власти против Украины и ее граждан».
Также указывается, что Берлускони ездил вместе с российским президентом Владимиром Путиным в Крым в сентябре 2015 года. Ниже в карточке отмечается, что Берлускони «самоликвидировался».
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прожил яркую жизнь талантливого бизнесмена и медиамагната, скандального политика и любимца женщин. Он был одним из преданных друзей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru