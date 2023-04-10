Киевский вуз отменил лекцию Арестовича из-за жалоб студентов

Киевский национальный экономический университет (КНЭУ) отменил встречу студентов с бывшим советником главы офиса украинского президента Алексеем Арестовичем. Сообщение об этом опубликовано на сайте вуза.

Арестович пожелал Украине другого президента

Решение об отмене мероприятия было принято на фоне многочисленных жалоб, отмечает телеканал «360».

«Мы отменяем ... встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него», — указали в КНЭУ.

Правление Студенческого академического совета вуза осудило приглашение «одиозных спикеров», которые угрожают консолидации украинского общества, пишет Ura.ru.

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