Арестович пожелал Украине другого президента
Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось побороть коррупцию на Украине, для решения этой проблемы стране нужен другой человек, считает бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. Об этом он заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом в России).
«Украине нужно всего лишь одно, […] чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», - сказал Арестович.
Отвечая на вопрос, почему Зеленский не стал таким президентом, экс-советник президента отметил, что нынешнему главе государства не удалось решить проблему коррупции, на фоне боевых действий с Россией Зеленский мог принять «экстраординарные меры» для решения проблемы.
Ранее Арестович сообщил об отсутствии производства в стране минометов, в которых сейчас нуждается украинская армия.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Минюст внес Аркадия Бабченко в список иноагентов
- YouTube заблокировал канал комика Андрея Бочарова
- Суд взыскал с осужденного бизнесмена Магомедова более 80 млрд рублей
- СМИ: собаку-алкоголика впервые вылечили в Британии
- Путин поручил включить советских писателей в школьную программу
- В матче за мировую шахматную корону россиянин начнет белыми
- Rzeczpospolita: Украина должна войти в состав Польши после завершения конфликта
- Пригожин заявил, что у него нет времени смотреть брифинги Минобороны
- СМИ: санкции против «Лаборатории Касперского» подготовят в США
- Путин поручил перенести празднование Дня молодежи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru