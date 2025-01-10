Киевская полиция ищет подростков, которые слушали российскую музыку на улице
Киевская полиция начала расследование по факту видео, на котором группа молодых людей перекрывает движение и слушает российскую музыку на улице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
В настоящее время полицейские устанавливают время происшествия и всех его участников, чтобы привлечь их к ответственности. Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что подростки на видео включили песню «Я русский» российского исполнителя Ярослава Дронова, известного как Shaman.
Летом 2023 года Киевский городской совет ввел мораторий на публичное исполнение русскоязычных песен и чтение книг на русском языке. Тогда в совете заявили, что необходимо «окончательно ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины».
Этот шаг вызвал критику со стороны России, в частности, глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал отказ от произведений русских классиков «глупостью киевского режима», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru