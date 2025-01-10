Киевская полиция ищет подростков, которые слушали российскую музыку на улице

Киевская полиция начала расследование по факту видео, на котором группа молодых людей перекрывает движение и слушает российскую музыку на улице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

В настоящее время полицейские устанавливают время происшествия и всех его участников, чтобы привлечь их к ответственности. Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что подростки на видео включили песню «Я русский» российского исполнителя Ярослава Дронова, известного как Shaman.

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Летом 2023 года Киевский городской совет ввел мораторий на публичное исполнение русскоязычных песен и чтение книг на русском языке. Тогда в совете заявили, что необходимо «окончательно ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины».

Этот шаг вызвал критику со стороны России, в частности, глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал отказ от произведений русских классиков «глупостью киевского режима», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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