Киев заявил о нежелании «бомбить Донбасс»

Власти Украины не намерены «бомбить Донбасс». Об этом заявил советник по информационной политике делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает РИА «Новости».

Комментируя информацию о предстоящем наступлении Украины на ДНР и ЛНР, политик заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Киев заинтересован в мирном урегулировании и деэскалации конфликта в Донбассе.

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Арестович добавил, что Украина начнет наступление только в том случае, если ей «навяжут военное решение» и пойдут на нее в атаку. «Я не вижу перспектив военного решения», – подытожил участник трехсторонней контактной группы.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Донбасс
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