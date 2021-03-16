Киев заявил о нежелании «бомбить Донбасс»

Власти Украины не намерены «бомбить Донбасс». Об этом заявил советник по информационной политике делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает РИА «Новости».

Комментируя информацию о предстоящем наступлении Украины на ДНР и ЛНР, политик заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Киев заинтересован в мирном урегулировании и деэскалации конфликта в Донбассе.