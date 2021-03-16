Киев заявил о нежелании «бомбить Донбасс»
Власти Украины не намерены «бомбить Донбасс». Об этом заявил советник по информационной политике делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, сообщает РИА «Новости».
Комментируя информацию о предстоящем наступлении Украины на ДНР и ЛНР, политик заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Киев заинтересован в мирном урегулировании и деэскалации конфликта в Донбассе.
Арестович добавил, что Украина начнет наступление только в том случае, если ей «навяжут военное решение» и пойдут на нее в атаку. «Я не вижу перспектив военного решения», – подытожил участник трехсторонней контактной группы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 393 / сут.
Умерли
92 937+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 644 / сут.
- СМИ: Следствие просит суд оставить Ярмыш и Соболь под домашним арестом до лета
- Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильм «Ржев. 500 дней в огне»
- Белоруссия планирует создать совместный с РФ центр подготовки ВВС и ПВО
- Вице-премьер Крыма посмеялся над решением Крыма судиться из-за водной блокады
- Киев заявил о нежелании «бомбить Донбасс»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru