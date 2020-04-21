Киев вновь вошел в топ-5 городов с самым грязным воздухом в мире

Киев снова оказался в пятерке городов с самым грязным воздухом в мире. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сайта IQAir, отслеживающего качество воздуха в крупнейших городах. Портал сообщает, что по состоянию на утро вторника Киев находится на четвертом месте по загрязнению воздуха в мире.

Индекс загрязненности воздуха в столице Украины составляет 150 при норме до 50. Также сообщается, что первую строчку рейтинг городов с самым грязным воздухом занял Чиангмай (Таиланд), на втором месте расположился Эль-Кувейт в Кувейте, замыкает тройку лидеров вьетнамский Ханой.