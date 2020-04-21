Киев вновь вошел в топ-5 городов с самым грязным воздухом в мире
Киев снова оказался в пятерке городов с самым грязным воздухом в мире. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сайта IQAir, отслеживающего качество воздуха в крупнейших городах. Портал сообщает, что по состоянию на утро вторника Киев находится на четвертом месте по загрязнению воздуха в мире.
Индекс загрязненности воздуха в столице Украины составляет 150 при норме до 50. Также сообщается, что первую строчку рейтинг городов с самым грязным воздухом занял Чиангмай (Таиланд), на втором месте расположился Эль-Кувейт в Кувейте, замыкает тройку лидеров вьетнамский Ханой.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что содержание вредных веществ, в частности диоксида серы, формальдегида и диоксида азота, в городском воздухе превышено. Причина тому – пожары в Киевской и Житомирской областях. Власти Киева призвали жителей столицы по возможности не покидать свои дома и не открывать окна.
17 апреля НСН писала, что столица Украины заняла первое место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствовали данные мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir по состоянию на 9 часов утра. В некоторых районах Киева индекс достиг отметки «опасно». Показатель достигал 380, в то время как у находящегося на втором месте китайского Чэнду он составлял 176.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- В России за сутки выявили 5 642 новых случаев заражения COVID-19
- Что несёт тотальная цифровизация россиян
- Построенная по поручению Собянина больница приняла первых пациентов
- Откуда прогнозы? Пик коронавируса «назначен» на конец апреля
- Ракова: Трое пациентов после переливания плазмы вылечились от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru