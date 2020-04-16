Сильный ветер раздул очаги тления в Чернобыле: Россия в зоне риска
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где на днях потушили крупный лесной пожар, из-за сильного ветра появились три очага тления древесины. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передаёт ТАСС.
Эти очаги тления — не масштабные и не представляют угрозы, говорится в заявлении. В Госслужбе по ЧС также говорят, что угрозы для критических объектов в зоне сейчас нет. Пожарные продолжают пролив отдельных участков, где тлеют остатки древесины и торфяники.
Пожар в Чернобыле продолжался 10 дней. К 14 апреля дождь помог остановить огонь в нескольких километрах от хранилища радиационных отходов «Подлесный».
Накануне российский метеоролог Евгений Тишковец предупреждал о сильном ветре в Чернобыле — у земли его скорость может достигать 23 метров в секунду, написал он в Facebook. По его словам, это создаёт угрозу переноса радиоактивных частиц в направлении южных регионов России - Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области.
«Скорость этого потока в пограничном слое (до 1,5 км) составит 20-25 м/с или 90 км/ч, а значит, уже через 3 часа воздушные частицы из района Чернобыля будут достигать российской границы», - утверждал он.
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