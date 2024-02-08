Киев внес производителя огнеупорных изделий из США в список «спонсоров войны»

В НАПК заявили, что компания продолжает работать в России. Налоги от американского предприятия в бюджет РФ ведомство оценило в «сотни тысяч долларов».

В январе Украина внесла в перечень «спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway, пишет RT.

В украинском списке также находится немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf и производители высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, отмечает «Радиоточка НСН».

