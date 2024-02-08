Киев внес производителя огнеупорных изделий из США в список «спонсоров войны»
Украинское Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) внесло в список «спонсоров войны» американскую компанию Allied Mineral Products, выпускающую огнеупорные изделия. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В НАПК заявили, что компания продолжает работать в России. Налоги от американского предприятия в бюджет РФ ведомство оценило в «сотни тысяч долларов».
В январе Украина внесла в перечень «спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway, пишет RT.
В украинском списке также находится немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf и производители высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru