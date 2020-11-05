Киев весной предложил провести выборы в Донбассе

По словам Арестовича, до этого необходимо будет выполнить другие условия, в том числе вывод всех иностранных войск с территории Украины, взятие Киевом под контроль госграницы с Россией и введение дополнительных сил ОБСЕ, которые будут наблюдать за выполнением договоренностей.

Арестович добавил, что план предусматривает вывод «иностранных наемников» из Донбасса в начале 2021 года.

Подготовленный Украиной «План совместных шагов» для трёхсторонней контактной группы включает предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, передает RT. Об этом рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук.

