Киев весной предложил провести выборы в Донбассе
Украинская делегация в контактной группе разработала "план совместных шагов", который должен привести к проведению местных выборов в Донбассе 31 марта 2021 года. Об этом советник по информационной политике делегации Алексей Арестович сообщил агентству УНН.
Он отметил, что такое предложение будет предложено к рассмотрению российской стороной и ОБСЕ.
По словам Арестовича, до этого необходимо будет выполнить другие условия, в том числе вывод всех иностранных войск с территории Украины, взятие Киевом под контроль госграницы с Россией и введение дополнительных сил ОБСЕ, которые будут наблюдать за выполнением договоренностей.
Арестович добавил, что план предусматривает вывод «иностранных наемников» из Донбасса в начале 2021 года.
Подготовленный Украиной «План совместных шагов» для трёхсторонней контактной группы включает предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, передает RT. Об этом рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук.
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