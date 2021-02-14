Киев сообщил о гибели троих солдат в Донбассе
О гибели троих украинских военнослужащих в Донбассе сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе у себя в Telegram-канале.
По официальным данным, они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
«Сегодня, 14 февраля… трое военнослужащих… подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений все трое погибли», — сообщает пресс-служба группы.
Ранее, 6 февраля также сообщалось, что на неизвестном взрывном устройстве в районе Марьинки в Донбассе подорвались двое украинских солдат.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- Киев сообщил о гибели троих солдат в Донбассе
- 5% до победы. Россия почти достроила «Северный поток-2»
- Новак: «Северный поток-2» достроен на 95%
- В Москве и Петербурге проходят женские акции против политических репрессий и задержаний
- В Москве подтвердили снежный рекорд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru