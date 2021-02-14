Киев сообщил о гибели троих солдат в Донбассе

О гибели троих украинских военнослужащих в Донбассе сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе у себя в Telegram-канале.

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По официальным данным, они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

«Сегодня, 14 февраля… трое военнослужащих… подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений все трое погибли», — сообщает пресс-служба группы.

Ранее, 6 февраля также сообщалось, что на неизвестном взрывном устройстве в районе Марьинки в Донбассе подорвались двое украинских солдат.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГибельДонбассВойна В Донбассе
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