Киев рассчитывает на участие Китая и Бразилии в вопросе перемирия с Россией

Украинская сторона рассчитывает, что Китай и Бразилия смогут использовать свои дипломатические каналы для влияния на Россию с целью достижения устойчивого прекращения огня. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле.

По его словам, обе страны ранее поддерживали идею перемирия, и теперь Киев ожидает от них активного участия в диалоге с Москвой. Тихий подчеркнул, что Пекин и Бразилиа обладают определенным влиянием на российскую сторону, и это может сыграть ключевую роль в продвижении инициативы по прекращению боевых действий.

В МИД России сочли перемирие попыткой усилить украинскую армию

Встреча делегаций России и Украины прошла 16 мая в Стамбуле и длилась около двух часов. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, стороны достигли предварительных договоренностей об обмене пленными в формате 1000 на 1000 и намерены подготовить собственные предложения по условиям возможного перемирия.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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