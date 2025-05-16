Киев рассчитывает на участие Китая и Бразилии в вопросе перемирия с Россией

Украинская сторона рассчитывает, что Китай и Бразилия смогут использовать свои дипломатические каналы для влияния на Россию с целью достижения устойчивого прекращения огня. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле.

По его словам, обе страны ранее поддерживали идею перемирия, и теперь Киев ожидает от них активного участия в диалоге с Москвой. Тихий подчеркнул, что Пекин и Бразилиа обладают определенным влиянием на российскую сторону, и это может сыграть ключевую роль в продвижении инициативы по прекращению боевых действий.