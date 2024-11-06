Киев пытается объединить мирный план Китая и Бразилии с «планом победы»
Украина в последние недели смягчила свою позицию в отношении предложенного Китаем и Бразилией плана по урегулированию конфликта, пытаясь интегрировать его элементы с собственным «планом победы» президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, сейчас ведутся «осторожные дипломатические переговоры», направленные на объединение плана Китая и Бразилии с 10-пунктовой инициативой Украины.
Газета пишет, что переговоры имеют многосторонний и деликатный характер, однако пока неясно, как возможное избрание Дональда Трампа президентом США может повлиять на их дальнейший ход.
Совместный план Китая и Бразилии, опубликованный в мае, состоит из шести пунктов. Документ получил широкую поддержку, включая положительные отзывы более чем 100 стран, передает «Радиоточка НСН».
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